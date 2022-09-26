В Азербайджане впервые проведут пересадку эмбрионов крупному рогатому скоту

В Азербайджане впервые проведут пересадку эмбрионов крупному рогатому скоту.

В Азербайджане впервые проведут пересадку эмбрионов крупному рогатому скоту.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Согласно информации, основной целью является увеличение поголовья телят продуктивных пород. Для этого в Республиканский центр искусственного осеменения, расположенный в Гёйгельском районе, были доставлены 35 телок симментальской породы. Со следующего месяца начнется пересадка телкам эмбрионов, произведенных немецкой компанией "Bayner Genetics". 10 специалистов Центра по пересадке эмбрионов участвовали в курсах в Германии.

По словам директора Республиканского центра искусственного оплодотворения Эльтона Абдурахманова, зарубежный опыт применения этого метода показывает, что увеличение количества продуктивных пород повышает рентабельность хозяйств, удешевляет стоимость мясной и молочной продукции, вносит значительный вклад в занятость населения и производственный процесс.

Внедрение трансплантации эмбрионов считается лучшей альтернативой импорту животных из-за рубежа.