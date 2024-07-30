В Азербайджане восстановлены 6 сортов дыни

Селекционеры Научно-исследовательского института овощеводства Министерства сельского хозяйства Азербайджана восстановили 6 исчезающих в стране сортов дыни.

Селекционеры Научно-исследовательского института овощеводства Министерства сельского хозяйства Азербайджана восстановили 6 исчезающих в стране сортов дыни.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, во время экспедиций в различные регионы Азербайджана были взяты образцы семян исчезающих сортов дыни.

После изучения образцов учеными-селекционерами института, они были размножены в биотехнологической лаборатории и проведено первичное семеноводство. Экспериментальный посев восстановленных семян дыни был проведен в частном хозяйстве Кюрдамирского района.

Таким образом, удалось восстановить исчезающие сорта дыни "Рейхани", "Шахназар", "Гянди", "Боз Дели", "Синейваз" и "Узундадаш".