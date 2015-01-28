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    В Азербайджане внесут поправки в законы, связанные с земельными вопросами

    Эльдар Ибрагимов выступил с отчетом о работах, проделанных комитетом за осеннюю сессию

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании парламентского комитета по аграрной политике были обсуждены ряд поправок в законы, связанные с земельными вопросами.

    Как сообщает Report, на заседании были обсуждены вопросы о поправках в "Земельный кодекс", законопроектах "О земельном рынке", "О земельных реформах", "О земельной аренде", а также "Уставе о правилах подготовки и согласования документов по выделению муниципальных земель".

    Данные документы были рекомендованы на пленарное заседание ММ.

    На заседании председатель комитета Эльдар Ибрагимов выступил с отчетом о работах, проделанных комитетом на осенней сессии.

    Э.Ибрагимов отметил, что за отчетный период проведено 5 заседаний комитета: "На заседаниях обсуждено 11 вопросов, в том числе 9 законопроектов. За время сессии в комитет поступили заверенные 55 гражданами заявления, жалобы и обращения. Кроме того, в комитете было принято 22 граждан".  

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