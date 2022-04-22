В Азербайджане внедрена технология производства зеленого корма

В Азербайджане внедрен метод выращивания гидропонного зеленого корма для кормления крупнорогатого скота во все сезоны года

В Азербайджане внедрен метод выращивания гидропонного зеленого корма для кормления крупнорогатого скота во все сезоны года.

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник отдела организации и мониторинга животноводства министерства сельского хозяйства Эльдар Гасанов.

По его словам, применение данной технологии позволит обеспечить животных зеленым кормом во все сезоны года: "Речь идет о технологии гидропонного проращивания зерна. Центр аграрных инноваций Минсельхоза проводит тренинги для фермеров в регионах. Государство окажет поддержку фермерам для приобретения оборудования, необходимого в производстве зеленого корма.

Глава отдела считает, что необходимо создать базу кормопроизводства путем чередования посевов: "Поскольку производство кормов составляет 70% себестоимости хозяйства".

Гасанов добавил, что сегодня почти 95% крупных хозяйств не ведут селекционно-племенную работу, что приводит к снижению генетического потенциала животных в будущем.