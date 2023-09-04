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В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы

В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы.
АПК
4 сентября 2023 г. 15:02
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы

В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы.

Об этом Report сообщил директор Научно-исследовательского института земледелия при Минсельхозе Фаиг Худаев.

По его словам, формирование сорта и его интеграция в фермерское хозяйство занимает примерно 15 лет: "Это не позволяет удовлетворить спрос на фоне глобального изменения климата. Например, начатая нами в 2023 году работа по созданию сортов завершится в 2035 году".

Худаев считает, что в настоящее время основной целью является создание засухоустойчивых сортов пшеницы с коротким сроком вегетации: "Наши научные исследования в этом направлении продолжаются. Поскольку в фазе созревания растений температура может достигать 40-50 градусов, в течение вегетационного периода растение подвергается стрессу, и возникают проблемы с созреванием. Мы стремимся создавать новые сорта с коротким вегетационным периодом, способные завершить полный цикл созревания к середине июня".

По его словам, в настоящее время есть скороспелые сорта, но их не везде высаживают: "Есть различия между сортами, скажем, в Шеки-Загатальском и Губа-Хачмазском регионе. В связи с этим создание специфичных для каждого региона сортов является вопросом, стоящим сегодня перед наукой. Естественно, при этом будут использоваться биотехнологии. В настоящее время в институте создана молекулярная лаборатория. У нас налажено сотрудничество с Университетом Акдениз. Наша цель - сформировать сорта не за 15, а за 5-6 лет. Это будут очень урожайные сорта. Сегодня средняя урожайность в Азербайджане составляет 30-35 центнеров. Мы хотим довести этот показатель до 40-45 центнеров".

Худаев отметил, что в настоящее время более 80 сортов пшеницы включены в Государственный реестр и разрешены к использованию в производстве: "В Азербайджане выведены такие мягкие сорта, как Золотая пшеница, Шафаг 2, Фатима, Гюнешли, Фарахим, Абшерон, Леягетли 80, Пярвин, Хазри, Гилавар, Аскеран, Мятин, Старт и Нурджахан, а также твердые сорта пшеницы, такие как Зангезур, Раван, Даралаяз, Гёйтепе, Худаферин и пр. Это высокоурожайные сорта".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda məhsuldar buğda sortları yaradılır

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