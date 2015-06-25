​В Азербайджане начался процесс специализации регионов

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ В регионах Азербайджана стартовал процесс специализации по производству сельскохозяйственной продукции. Уже разработана методология специализации регионов по различным областям. Об этом заявил Report начальник отдела статистики и анализа министерства сельского хозяйства Фирдовси Фикретзаде.

По его словам, в связи с процессом специализации по производству сельскохозяйственной продукции будет собрана информация от фермеров и проанализирована реальная ситуация.

"Специализация по регионам является очень большой и важной работой. Мы рассматривали идеи, касающиеся предложений по расчету коэффициентов специализации для регионов. Целью является расчет коэффициентов специализации по продукции для всех регионов. Таким образом, в этом году будет проводиться специализация, в последующих - распределение работ по регионам", - отметил Ф.Фикретзаде