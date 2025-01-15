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В Азербайджане в прошлом году Фестиваль аграрного бизнеса организован в 33 районах

В Азербайджане в прошлом году Фестиваль аграрного бизнеса организован в 33 районах В 2024 году Центр аграрных инноваций при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана организовал Фестиваль аграрного бизнеса в 12 экономических, 33 административных районах страны.
АПК
15 января 2025 г. 16:54
В Азербайджане в прошлом году Фестиваль аграрного бизнеса организован в 33 районах

В 2024 году Центр аграрных инноваций при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана организовал Фестиваль аграрного бизнеса в 12 экономических, 33 административных районах страны.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, в фестивале приняли участие 176 учреждений, предприятий и компаний, представляющих государственный и частный сектор, в том числе 120 иностранных компаний.

Всего фестиваль посетили более 17 170 фермеров и предпринимателей.

В рамках Фестиваля аграрного бизнеса организовано 16 выставок-ярмарок семян и 30 кредитных ярмарок, проведено 32 тренинга по 25 темам для 689 фермеров из 20 регионов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il 33 rayonda Aqrar Biznes Festivalı keçirilib

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