В Азербайджане в прошлом году 5 агротуристических хозяйств получили господдержку

В 2024 году в рамках проекта "Из города в село" в Азербайджане прошли обучение 203 фермера, была оказана поддержка 5 агротуристическим хозяйствам.

В 2024 году в рамках проекта "Из города в село" в Азербайджане прошли обучение 203 фермера, была оказана поддержка 5 агротуристическим хозяйствам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

В рамках проекта, направленного на развитие агротуризма и создание дополнительных источников дохода для владельцев хозяйств, была проведена оценка 12 хозяйств в Масаллинском, Кюрдемирском, Лерикском, Лянкяранском, Губинском, Шемкирском и Гусарском районах.

В Исмаиллы и Масаллы завершено благоустройство двух хозяйств, оказана поддержка трем хозяйствам в Шабране, Губе и Астаре, создано 8 агротуров для туристов, организован инфотур для представителей 19 туристических компаний с целью расширения сети продаж агротуров, проведены презентации для представителей 91 компании.

В течение года для повышения осведомленности владельцев хозяйств о проекте "Из города в село" были проведены презентации для 107 фермеров в Лерикском, Билясуварском, Гедабейском, Товузском, Дашкесанском районах. Кроме того, еще 203 владельца хозяйств были привлечены к обучению основам агротуризма, маркировке и этикетированию пищевых продуктов.

До 2025 года в рамках проекта 391 фермер из 342 хозяйств прошел обучение по различным темам, связанным с агротуризмом. С целью развития хозяйственной сферы и повышения уровня обслуживания туристов в 26 хозяйствах были проведены работы по благоустройству, хозяйства были обеспечены различным оборудованием, была оказана маркетинговая поддержка их деятельности.