​В Азербайджане в июле цены производителей сельхозпродукции снизились на 6%

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане в июле этого года цены производителей сельскохозяйственной продукции в месячном исчислении снизились на 5,9%, в том числе, на однолетние и многолетние растения соответственно на 12,6 и 2,0%, цены производителей живых животных и продуктов животноводства - на 1,5%.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию Государственного комитета по статистике, из однолетних растений снизились цены производителей пшеницы, гороха, зеленой фасоли, капусты, арбузов, дыни, перца, огурцов, баклажанов, столовой свеклы, картофеля, репчатого лука, выросли цены производителей неферментированного табака и кормовых растений.

Из многолетних растений выросли цены производителей вишни, черешни, клубники, груши, ежевики, снизились цены производителей яблок, абрикосов, алычи, сливы, фундука, грецких орехов, лаврового листа.

Из продукции животноводства снизились цены производителей молока, баранов и коз, немытой шерсти баранов и коз, говядины, баранины и птичьего мяса (в живом весе), живых домашних птиц, яиц и натурального меда.