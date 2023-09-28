В Азербайджане в этом году госрегистрацию прошли 23 агропарка

В Азербайджане в этом году государственную регистрацию прошли в общей сложности 23 агропарка (21 частный и 2 государственных), а 59 хозяйствующих субъектов получили статус резидента.

В Азербайджане в этом году государственную регистрацию прошли в общей сложности 23 агропарка (21 частный и 2 государственных), а 59 хозяйствующих субъектов получили статус резидента.

Об этом Report сообщили в Агентстве развития экономических зон при Министерстве экономики.

"В целях формирования цепочки добавленной стоимости, повышения эффективности и определения правовых основ функционирования агропарков указом главы государства от 21 декабря 2021 года было утверждено "Образцовое положение об агропарках". В соответствии с этим положением начат процесс официальной регистрации агропарков", - говорится в сообщении.