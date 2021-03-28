В Азербайджане в этом году будет готов статистический портал по аграрной сфере

На портале agrodata.az, созданном в Азербайджане для получения доступа к информации об аграрной сфере из единого источника, произведены улучшения.
Об этом Report сообщает со ссылкой на отчет за прошлый год Центра аграрных исследований при Министерстве сельского хозяйства.
"На портале показатели в сфере сельского хозяйства сгруппированы по стране и районам, системно структурированы в виде групп и подгрупп. В то же время создана поисковая система как с прямым поиском, так и с многофункциональными фильтрами в зависимости от назначения и цели пользователя, добавлена функция загрузки данных в выбранной форме. В системе также была проведена визуализация определенных данных. Предполагается, что портал agrodata.az, считающийся единым источником для охвата всех статистических данных по аграрной сфере, будет полностью подготовлен в текущем году”, - отмечается в документе.