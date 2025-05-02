В Азербайджане увеличилось субсидирование фермеров

10:13

В Азербайджане 380 704 фермера получили в 2024 году 362,5 млн манатов в виде субсидий, тогда как в 2023 году субсидии на 352 млн манатов получили 387 340 фермеров.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на IV Форуме по развитию агробизнеса в Баку.

Он подчеркнул, что государственная поддержка аграрного сектора охватывает не только субсидии, но и льготное финансирование, обеспечение техникой и племенным скотом.

"В 2023 году было выделено 83,9 млн манатов на льготных условиях на приобретение 6 477 единиц техники, а в 2024 году - 80,8 млн манатов на 9 107 единиц техники. Кроме того, в 2024 году было выделено 17,4 млн манатов на покупку на льготных условиях 5830 голов племенного скота. Эти финансовые меры направлены на поддержку местного производства и создание хозяйств, которые могут противостоять климатическим рискам", - отметил он.

По его словам, сельское хозяйство остается стратегическим направлением, обеспечивающим продовольственную безопасность, занятость и экспортный потенциал страны.