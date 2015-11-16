​В Азербайджане увеличилась численность мышевидных грызунов

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Государственная служба фитосанитарного контроля (ГСФК) при министерстве сельского хозяйства в ноябре этого года провела мониторинг территории площадью 47 662 га с целью определения численности мышевидных грызунов, было выявлено распространение грызунов на площади 25 381 га. Об этом сообщил Report начальник ГСФК Джамал Гулиев.

"На площади 7 214 га использованы химические методы борьбы с грызунами. Наибольшее распространение мышевидных грызунов зафиксировано в Агдамском, Габалинском, Шекинском, Агджабединском, Тертерском, Исмаиллинском, Гусарском, Губинском, Балакянском, Закатальском и Шемахинском районах, где были применены химические методы", - отметил Д.Гулиев.

По его словам, относительный рост популяции мышевидных грызунов по сравнению с прошлым годом связан с увеличением кормовых запасов и благоприятными климатическими условиями: "В то же время наблюдается миграция грызунов из оккупированных районов в близлежащие".