В Азербайджане увеличена площадь посевов озимой пшеницы

В Азербайджане озимыми зерновыми засеяно более 1 млн га, площадь посевов пшеницы в стране увеличилась на 7,8%.

В Азербайджане озимыми зерновыми засеяно более 1 млн га, площадь посевов пшеницы в стране увеличилась на 7,8%.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

В ведомстве отметили, что в 2022/2023 сельскохозяйственном году в Азербайджане осенний посев зерновых осуществлен на 1 млн 44 тыс 700 га, что на 2,8% больше, чем в прошлом году. Пшеница занимает 649,2 тыс. га озимых зерновых, ячмень - 395,3 тыс. га, рожь - 160 га. Кроме того, в стране засеяно 14 тыс. гектаров кормовых культур.

По сравнению с 2021/2022 сельскохозяйственным годом площади посевов пшеницы в стране увеличились на 7,8%. Посев зерновых осуществляется более чем в 60 районах Азербайджана.

Осенние зерновые составляют около 60% баланса посевов в Азербайджане.

Отметим, что весенний посев зерновых и зернобобовых культур начнется в марте.