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В Азербайджане утвержден перечень аграрного оборудования и техники, освобожденных от НДС

В Азербайджане утвержден перечень аграрного оборудования и техники, освобожденных от НДС В Азербайджане утвержден перечень аграрного оборудования и техники, освобожденных от уплаты НДС.
АПК
5 декабря 2022 г. 13:20
В Азербайджане утвержден перечень аграрного оборудования и техники, освобожденных от НДС

В Азербайджане утвержден перечень аграрного оборудования и техники, освобожденных от уплаты НДС.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Отмечается, что в рамках мер государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции в аграрной сфере были введены налоговые льготы при приобретении сельскохозяйственной техники. В качестве одной из таких мер поддержки производство, импорт и продажа оросительных и других установок, машин, оборудования и техники сельскохозяйственного назначения, а также их запасных частей, перечень которых утвержден Кабинетом министров, освобождаются от НДС. В целях решения проблем, возникающих в связи с отсутствием четкого перечня оборудования и техники сельскохозяйственного назначения, производство, импорт и продажа которых освобождены от НДС, в статью 164.1.34 Налогового кодекса были внесены соответствующие изменения.

Настоящим постановлением определен конкретный перечень оросительных и иных установок, машин, оборудования и техники сельскохозяйственного назначения, а также их запасных частей, производство, импорт и реализация которых освобождаются от НДС.

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Версия на азербайджанском языке ƏDV-dən azad olunan aqrar avadanlıq və texnikaların siyahısı təsdiq edilib

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