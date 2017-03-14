В Азербайджане установлена сумма субсидии за каждый килограмм сырых коконов

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил "Правила выдачи субсидии производителям из расчета за каждый килограмм сырых коконов, принимаемых предприятиями по переработке коконов и производству шелка".

Как сообщает Report, премьер-министр Артур Раси-заде подписал соответствующее решение.

Согласно правилам, за каждый килограмм всех видов сырых коконов (за исключением размотанных и коконов карапачах), принимаемых предприятиями по переработке коконов и производству шелка, производителям будет выплачиваться 5 манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в связи с исполнением данного решения.