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    В Азербайджане установлена сумма субсидии за каждый килограмм сырых коконов

    Решение в связи с этим было подписано премьер-министром Артуром Раси-заде

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил "Правила выдачи субсидии производителям из расчета за каждый килограмм сырых коконов, принимаемых предприятиями по переработке коконов и производству шелка".

    Как сообщает Report, премьер-министр Артур Раси-заде подписал соответствующее решение.

    Согласно правилам, за каждый килограмм всех видов сырых коконов (за исключением размотанных и коконов карапачах), принимаемых предприятиями по переработке коконов и производству шелка, производителям будет выплачиваться 5 манатов.

    Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в связи с исполнением данного решения. 

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