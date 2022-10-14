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В Азербайджане упростят доступ фермеров к инновациям

В Азербайджане упростят доступ фермеров к инновациям В Азербайджане фермерам, особенно входящим в социально уязвимые группы населения, упростят доступ к инновациям и получению информации.
АПК
14 октября 2022 г. 12:48
В Азербайджане упростят доступ фермеров к инновациям

В Азербайджане фермерам, особенно входящим в социально уязвимые группы населения, упростят доступ к инновациям и получению информации.

Как сообщает Report, об этом заявил глава офиса партнерства и координации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по Азербайджану Мелек Чакмак во время выступления на вебинаре, посвященном проекту ”Усиление консультативных услуг по сельскому хозяйству в Азербайджане“.

По ее словам, проект реализуется в партнерстве Министерства сельского хозяйства с Европейским союзом и ФАО: “Инновации являются ключевым инструментом для достижения долгосрочных целей устойчивого развития, включая глобальную продовольственную безопасность, сокращение бедности и экологическую устойчивость. В этой связи проект окажет поддержку правительству Азербайджана для лучшей борьбы с будущими вызовами, для разработки эффективных рамок стратегии, связанной с системой консультационных услуг по устойчивому сельскому хозяйству. Проект реализуется на основе опыта Европейского союза”.

Напомним, что срок реализации проекта “Усиление консультационных услуг по сельскому хозяйству в Азербайджане”, начатого в 2020 году, составляет 2 года. Проект предусматривал создание в ближайшие годы устойчивой системы информационно-консультационных услуг на основе модели европейских стран.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda fermerlərin innovasiyalara əlçatanlığı asanlaşdırılacaq

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