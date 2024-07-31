В Азербайджане упрощено назначение земельных участков для сельхоздеятельности

В Азербайджане здания, предназначенные для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также для временного проживания работников (персонала), могут быть построены на территории площадью не менее 5 га.

В Азербайджане здания, предназначенные для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также для временного проживания работников (персонала), могут быть построены на территории площадью не менее 5 га.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела контроля землепользования министерства сельского хозяйства Фирудин Тагиев.

Он отметил, что эти изменения нашли отражение в законе О внесении изменений в Земельный кодекс, который накануне утвердил президент Ильхам Алиев.

"Согласно закону, данные здания также могут быть построены и установлены не более чем на 1% земель сельскохозяйственного назначения (без учета летних и зимних пастбищ, пастбищ общего пользования), расположенных в пределах единой границы. Разрешение на это выдается в соответствии с Градостроительным и Строительным кодексами на основании заявления собственника земельного участка (его пользователя или арендатора с письменного согласия). Изменение категории и целевого назначения земельного участка для этих целей не требуется", - добавил Ф.Тагиев.