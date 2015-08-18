​В Азербайджане уничтожается американская белая бабочка

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане дан старт мониторингу и мерам по борьбе со вторым поколением американской белой бабочки. Как сообщили Report в Государственной службе фитосанитарного надзора, на Абшеронском полуострове, в Астаринском, Лянкяранском, Губинском, Гусарском и Хачмазском районах проводятся мониторинги. Предпочтение отдается агротехническим мерам борьбы из-за небольшого количества вредителей.

По информации, на территориях Худата, Яламы, Набрани Хачмазского района проводятся химические меры борьбы с использованием современных распылительных агрегатов SKOUT-285-300 итальянского производства. Впервые против гусениц американской белой бабочки используются гормональные и биологические препараты, безвредные для человеческого организма и окружающей среды.