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В Азербайджане убрано около 314 тыс. тонн хлопка

В Азербайджане убрано около 314 тыс. тонн хлопка Азербайджанские фермеры собрали и сдали в пункты сбора 313 706 тонн хлопка в кондиционном весе.
АПК
20 декабря 2022 г. 15:23
В Азербайджане убрано около 314 тыс. тонн хлопка

Азербайджанские фермеры собрали и сдали в пункты сбора 313 706 тонн хлопка в кондиционном весе.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство сельского хозяйства, средняя урожайность хлопка по республике составляет 30,09 ц/га.

В 8 из 16 районов, где был посеян хлопок, (Агджабединский, Бейлаганский, Бардинский, Саатлинский, Сальянский, Тертерский, Евлахский и Зардабский районы) этот показатель превышает общереспубликанский.

В этом году в 16 районах хлопок посеян на площади более 100 тысяч гектаров, в основном на территории Саатлинского, Агджабединского, Сабирабадского и Бардинского районов. Площадь хлопковых полей на территории этих районов составляет более 11 тысяч гектаров, и на их долю приходится более 45% посевных площадей хлопка по всей республике.

Согласно решению Совета по аграрным субсидиям, с этого года за хлопок, переданный в пункты сбора, выдается только субсидия на продукт. Тем же решением ее сумма увеличена со 100 до 170 манатов за тонну.

В результате обсуждений, проведенных Министерством сельского хозяйства с предприятиями по сбору и переработке хлопка, в 2022 году закупочная цена на хлопок-сырец в январе и августе дважды возросла на 50 манатов. Если в прошлом году 1 тонна хлопка первого сорта покупалась у фермеров за 700 манатов, то в этом году за 1 тонну хлопка того же сорта фермерам выплачивается 800 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda tədarük məntəqələrinə 314 min tona yaxın pambıq təhvil verilib

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