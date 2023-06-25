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В Азербайджане уборка озимого ячменя завершена на 65% площадей

В Азербайджане уборка озимого ячменя завершена на 65% площадей На сегодняшний день в Азербайджане убрано 65% площадей озимого ячменя.
АПК
25 июня 2023 г. 13:33
В Азербайджане уборка озимого ячменя завершена на 65% площадей

На сегодняшний день в Азербайджане убрано 65% площадей озимого ячменя.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Согласно информации, уборка завершена на 38,9% зерновых площадей республики. По оперативным данным на сегодняшний день, процесс уборки урожая завершен на площади 410 237 гектаров, с полей собрано 792 444 тонны ячменя и 523 354 тонны пшеницы. Средняя урожайность составляет 30,4 центнера ячменя и 34,9 центнера пшеницы.

В низменных районах уборка ячменя близится к завершению, в предгорных районах в ближайшие дни будет дан старт уборке ячменя.

В настоящее время уборочные работы ведутся в 61 районе республики. Всего в процессе уборки урожая был задействован 1 491 комбайн. Из убранных полей по всей стране 112 952 гектара были скошены комбайнами ОАО “Агросервис”, остальные - частными комбайнами. Комбайны "Агросервиса" на начальном этапе по плану расположения убирают на небольших участках до 5 гектаров. Процесс социального кошения осуществляется по принципу очередности.

В этом году на территории страны засеяно более 1 млн гектаров, из которых 40% приходится на ячмень, 60% - на пшеницу.

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