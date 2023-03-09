В Азербайджане не допустят к техосмотру тракторы не застрахованные в обязательном порядке

Коллегия Министерства сельского хозяйства внесла поправки в ”Правила проведения государственного технического осмотра тракторов, а также механических транспортных средств, используемых в лесном и сельском хозяйстве, перечень которых определяется Кабинетом

Коллегия Министерства сельского хозяйства внесла поправки в ”Правила проведения государственного технического осмотра тракторов, а также механических транспортных средств, используемых в лесном и сельском хозяйстве, перечень которых определяется Кабинетом министров, документирования и отчетности о результатах государственного технического осмотра".

Как сообщает Report, в связи с этим министр Инам Керимов подписал новое решение.

Согласно поправке, транспортные средства будут допущены на техосмотр при наличии обязательного страхования гражданской ответственности их владельцев в соответствии с законом "Об обязательном страховании". В этом случае наличие соответствующего договора обязательного страхования будет проверяться через электронную информационную систему.