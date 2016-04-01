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    ​В Азербайджане стартует очередной мониторинг заболеваемости птичьим гриппом

    На данный момент эпизоотическая ситуация по заболеваемости птичьим гриппом в республике стабильная

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Государственная служба ветеринарного надзора (ГСВН) при министерстве сельского хозяйства продолжает последовательные мониторинги заболеваемости птичьим гриппом в масштабе страны. Учитывая весеннюю миграцию перелетных птиц, 4 апреля стартовал очередной мониторинг. Мониторинг проводится с участием специалистов и сотрудников ГСВН, министерства здравоохранения, министерства экологии и природных ресурсов.

    Как сообщили Report в ГСВН, планируется проведение контрольных мероприятий в местах временного обитания перелетных птиц на Абшеронском полуострове, в национальных заповедниках и парках Шабранского, Сальянского, Агджабединского и Лянкяранского районов, в том числе, прибрежных зонах и других территориях. Кроме того, в ходе мониторинга будут взяты образцы в птицеводческих и частных хозяйствах.

    Взятые в ходе проведения мониторинга образцы крови и патологические материалы будут исследованы в Республиканской ветеринарной лаборатории и 15 апреля результаты будут обнародованы общественности.

    а данный момент эпизоотическая ситуация по заболеваемости птичьим гриппом в республике стабильная. Для сохранения этой стабильности Служба совместно с другими соответствующими структурами продолжает проводить необходимые мероприятия", - сообщили в ГСВН.  

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