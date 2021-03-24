В Азербайджане стартовал новый проект по продовольственной безопасности

Продовольственные системы должны производить достаточно безопасных продуктов питания для всех

Продовольственные системы должны производить достаточно безопасные продукты питания для всех. Учитывая это, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) запустила трехлетний проект по усилению поддержки контроля за продовольственной безопасностью в пяти странах: Азербайджане, Кыргызстане, Республике Молдова, Таджикистане и Турции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на FAO.

Проект, включающий региональные и национальные компоненты, стартовал 16 марта.

На мероприятии выступили представитель FAO по Азербайджану Мелек Чакмак, заместитель генерального директора по контролю за продуктами и продуктами питания Министерства сельского хозяйства и лесного хозяйства Турции Юнус Байрам и заместитель председателя АПБА Закия Мустафаева.

Проект направлен на поддержку инициатив по усилению продовольственного контроля в Азербайджане через Агентство продовольственной безопасности за счет предоставления технических знаний, поощрения сотрудничества между соответствующими государственными органами и партнерами частного сектора, а также развития регионального сотрудничества между странами-бенефициарами проекта.

Проект под названием "Совершенствование национальных систем безопасности пищевых продуктов и регионального сотрудничества" финансируется правительством Турции при поддержке программы продовольственного и сельскохозяйственного партнерства FAO-Турция (FTPP II).