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В Азербайджане срок декларирования осенних посевов завершится в конце декабря

В Азербайджане срок декларирования осенних посевов завершится в конце декабря Министерство сельского хозяйства Азербайджана напомнило фермерам, что последний день для декларирования осенних посевов - 30 декабря.
АПК
2 декабря 2024 г. 16:40
В Азербайджане срок декларирования осенних посевов завершится в конце декабря

Министерство сельского хозяйства Азербайджана напомнило фермерам, что последний день для декларирования осенних посевов - 30 декабря.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, для подачи декларации фермеры должны внести данные о своих посевах и землях в личном кабинете в Электронной сельскохозяйственной информационной системе.

Фермеры, которые не успеют своевременно зарегистрировать данные или загрузить необходимые документы (например, результаты анализа почвы или договор агрострахования), не смогут подать заявку на субсидию.

Для тех, кто сталкивается с трудностями при заполнении данных, доступна помощь в Государственных центрах аграрного развития, домах МСБ в Хачмазе и Евлахе, а также в региональных центрах ASAN.

Министерство предупреждает, что декларирование ошибочных данных может привести к уменьшению или полной приостановке выплат на срок до двух лет. В случае умышленного внесения ложных данных предусмотрены штрафы в соответствии с законодательством.

Напомним, что процесс декларирования стартовал 1 сентября 2024 года, и у фермеров четыре месяца для подачи необходимой информации.

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