В Азербайджане выводятся новые сорта зерновых и бобовых

Научно-исследовательский институт земледелия Министерства сельского хозяйства проводит селекционные работы по созданию новых сортов зерновых и бобовых культур.

Научно-исследовательский институт земледелия Министерства сельского хозяйства проводит селекционные работы по созданию новых сортов зерновых и бобовых культур.

Об этом Report сообщил заведующий отделом организации и мониторинга растениеводства Минсельхоза Имран Джумшудов.

По его словам, в подчинении Министерства сельского хозяйства действуют научно-исследовательские институты: “Один из них - Научно-исследовательский институт земледелия, который ведет селекцию зерновых и бобовых культур, исследовательскую работу, связанную с технологией возделывания. Институт ведет селекционную работу по выведению новых сортов как мягкой, так и твердой пшеницы".

Джумшудов подчеркнул, что выведение сортов является приоритетным направлением: "В соответствии с селекционной программой ведется селекция пшеницы, ячменя, других зерновых культур, а также бобовых. Это делается последовательно, эти сорта после регистрации передаются в пользование фермерам в фермерских хозяйствах. Конечно, основной целью является создание засухоустойчивых, но в то же время солеустойчивых и качественных сортов в соответствии с глобальными климатическими условиями. Новые сорта должны быть хорошего качества, устойчивы к климатическим факторам, стрессовым факторам”.