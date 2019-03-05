Баку. 5 марта REPORT.AZ/ В Азербайджане создана Ассоциация сельских женщин (AKQA).

Как сообщает Report, сегодня состоялась церемония презентации организации.

Председатель Агентства аграрного кредитования и развития при министерстве сельского хозяйства Мирза Алиев заявил на мероприятии, что ассоциация объединит в одну сеть женщин со всех регионов.

"В министерстве юстиции зарегистрировано 350 членов ассоциации. Женщинам, которые хотят наладить свой бизнес, предоставляется единовременный грант в зависимости от имеющихся у них на руках средств. К концу месяца к AKQA присоединятся еще 500 сельских женщин, входящих в 40 групп развития. Эти группы создаются с марта прошлого года в рамках совместного проекта министерства и Всемирного банка", - отметил он.