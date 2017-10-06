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    В Азербайджане создана Ассоциация производителей и экспортеров табака

    Избраны члены правления и контрольно-ревизионной комиссии ассоциации

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане учреждена Ассоциация производителей и экспортеров табака по инициативе действующих в стране производителей и экспортеров табака, при поддержке министерства экономики и Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики.

    На проведенном по этому случаю в Загатале мероприятии отмечено, что избраны члены правления и контрольно-ревизионной комиссии ассоциации. Председателем правления избран Тельман Хасратов.

    Создание Ассоциации производителей и экспортеров табака Азербайджана имеет важное значение с точки зрения координации деятельности производителей табака и табачных изделий, расширения сотрудничества между ними, ускорения развития этого сектора, увеличения производства и экспорта. Министерство экономики обеспечит поддержку данного сектора. 

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