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В Азербайджане создана Ассоциация агротуризма

В Азербайджане создана Ассоциация агротуризма Министерство сельского хозяйства провело учредительную встречу по созданию Ассоциации агротуризма Азербайджана с участием фермеров, присоединившихся к проекту "Из города в село".
АПК
2 июня 2023 г. 18:35
В Азербайджане создана Ассоциация агротуризма

Министерство сельского хозяйства провело учредительную встречу по созданию Ассоциации агротуризма Азербайджана с участием фермеров, присоединившихся к проекту "Из города в село".

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, во встрече приняли участие представители структуры, а также Государственного агентства по туризму, Бюро туризма Азербайджана при агентстве, Ассоциации туризма Азербайджана, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики и компаний, работающих в сфере туризма.

В ходе встречи фермеры, инициировавшие создание Ассоциации агротуризма Азербайджана, подчеркнули большую роль проекта ”Из города в село" в развитии агротуризма в стране, отметив, что проект является успешным примером государственно-частного сотрудничества. Спикеры провели обширные дискуссии о потенциале агротуризма, текущей ситуации, возможностях развития и перспективах отрасли.

Затем были подписаны учредительные документы по созданию Ассоциации, обнародованы план ее деятельности и цели на ближайшее время. Путем голосования был сформирован Совет директоров ассоциации в составе 9 человек и избран председатель.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Azərbaycan Aqroturizm Assosiasiyası" yaradılıb

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