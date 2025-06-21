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В Азербайджане создан "умный ошейник", отслеживающий состояние здоровья животных

В Азербайджане создан "умный ошейник", отслеживающий состояние здоровья животных В Азербайджане создан "умный ошейник", отслеживающий состояние здоровья животных.
АПК
21 июня 2025 г. 16:45
В Азербайджане создан умный ошейник, отслеживающий состояние здоровья животных

В Азербайджане создан "умный ошейник", отслеживающий состояние здоровья животных.

Об этом Report заявил директор Центра аграрных инноваций при Минсельхозе Анар Джафаров.

Он отметил, что недавно в селе Агалы Зангиланского района был организован учебный лагерь (bootcamp), целью которого является координации между студентами ведущих вузов Азербайджана, обучающимися по таким специальностям, как искусственный интеллект, компьютерная инженерия и мехатроника, и крупными агропарками:

"Несмотря на то, что наши агропарки применяют современные технологии, они зачастую не осведомлены о передовых и эффективных решениях в данной области, которые разрабатываются нашими студентами. Цель подобных мероприятий - продемонстрировать решения, разработанные студентами. Это способствует объединению молодежи, университетов и инновационных идей.

Мы уже стали свидетелями нескольких успешных проектов, в числе которых проект "умный ошейник", разработанный стартапистом из Загаталы. Данное устройство надевается на шею крупному рогатому скоту и фиксирует пульс животного, уровень стресса и изменения в организме и передает информацию в центр. При этом, когда животные сталкиваются с дикими животными, устройство издает особые отпугивающие хищников звуки. В Dost Agropark используются аналогичные устройства, произведенные в Польше и Турции".

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Версия на английском языке 'Smart collar' to monitor animal health developed in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda heyvanların sağlamlığını izləyən “ağıllı tasma” yaradılıb

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