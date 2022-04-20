В Азербайджане создан банк биоматериалов карабахских коней

Впервые в истории Азербайджана у породистых коней, привезенных из Карабахского коневодческого комплекса, были взяты биоматериалы.

Впервые в истории Азербайджана у породистых коней, привезенных из Карабахского коневодческого комплекса, были взяты биоматериалы.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

По информации, для этого в Республиканском центре искусственного оплодотворения создан креобанк биоматериала (семя) карабахских коней. Изъятые образцы были упакованы специальным образом в современной лаборатории центра. Эти образцы будут использоваться для улучшения породы коней.

В центре были проведены тренинги для ветеринаров и техников по искусственному оплодотворению из различных районов республики. Пятидневные тренинги проводились приглашенными из России иностранными специалистами.

Директор Республиканского центра искусственного оплодотворения Элтон Абдурахманов отметил, что получение биоматериала племенных коней искусственным путем и создание банка семени в будущем окажет существенное влияние на увеличение поголовья карабахских коней.