О нас
Аудио новости

В Азербайджане создан банк биоматериалов карабахских коней

В Азербайджане создан банк биоматериалов карабахских коней Впервые в истории Азербайджана у породистых коней, привезенных из Карабахского коневодческого комплекса, были взяты биоматериалы.
АПК
20 апреля 2022 г. 16:02
В Азербайджане создан банк биоматериалов карабахских коней

Впервые в истории Азербайджана у породистых коней, привезенных из Карабахского коневодческого комплекса, были взяты биоматериалы.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

По информации, для этого в Республиканском центре искусственного оплодотворения создан креобанк биоматериала (семя) карабахских коней. Изъятые образцы были упакованы специальным образом в современной лаборатории центра. Эти образцы будут использоваться для улучшения породы коней.

В центре были проведены тренинги для ветеринаров и техников по искусственному оплодотворению из различных районов республики. Пятидневные тренинги проводились приглашенными из России иностранными специалистами.

Директор Республиканского центра искусственного оплодотворения Элтон Абдурахманов отметил, что получение биоматериала племенных коней искусственным путем и создание банка семени в будущем окажет существенное влияние на увеличение поголовья карабахских коней.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda Qarabağ atlarının biomaterial bankı yaradılıb

Экслюзивные новости

ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году
ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году
19 апреля 2022 г. 17:18
Глава военной администрации о последней обстановке в Харькове
Глава военной администрации о последней обстановке в Харькове
19 апреля 2022 г. 13:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2021 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2021 год
19 апреля 2022 г. 12:54
Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
18 апреля 2022 г. 17:44
Ахмед Исмаилов: В MEDİA не поступало жалоб об отсутствии ссылок на источники
Ахмед Исмаилов: В MEDİA не поступало жалоб об отсутствии ссылок на источники
18 апреля 2022 г. 11:37
Дом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент
ФотоДом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент
16 апреля 2022 г. 11:25
Обнародован перечень конфискованного имущества экс-главы ИВ Кюрдамира
Обнародован перечень конфискованного имущества экс-главы ИВ Кюрдамира
16 апреля 2022 г. 10:28
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
15 апреля 2022 г. 19:49
Госкомитет внес ясность в дальнейшую судьбу религиозных деятелей, не имеющих религиозного образования
Госкомитет внес ясность в дальнейшую судьбу религиозных деятелей, не имеющих религиозного образования
14 апреля 2022 г. 19:15
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
14 апреля 2022 г. 18:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi