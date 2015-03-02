В Азербайджане создается Государственный семенной фонд

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по усилению государственной поддержки развития сельского хозяйства.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, при министерстве сельского хозяйства создается Государственный семенной фонд.

Кабинету министров поручено при распределении расходов "Государственной программы по надежному обеспечению населения Азербайджана продовольственными товарами на 2008-2015 года" предусмотреть для министерства сельского хозяйства 10 млн. манатов для обеспечения деятельности Государственного семенного фонда при министерстве, для производства и поставки высокопродуктивных семян, а также решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.