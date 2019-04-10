​В Азербайджане создадут пчеловодческий туризм

Ассоциация пчеловодов Азербайджана совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) планирует реализовать проект по созданию пчеловодческого туризма в стране.

Об этом сообщил Report председатель ассоциации Бадраддин Хасратов.

По его словам, Евросоюз намерен оказать финансовую поддержку проекту, который будет реализован летом.

"В рамках проекта планируется провести ряд работ на базе пчеловодческого хозяйства в Гахском районе. Суть пчеловодческого туризма заключается в создании условий для туристов, чтобы они могли следить за процессом производства меда и других продуктов пчеловодства".