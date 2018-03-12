В Азербайджане создадут Ассоциацию производителей зерна

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В крупных хозяйствах Азербайджана с применением современных технологий можно добиться высокой производительности. В настоящее время ведутся работы по объединению производителей зерна в ассоциацию в целях осуществления деятельности в форме крупного хозяйства, обеспечения продбезопасности и снижения себестоимости производимой продукции.

Об этом сообщил Report начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства Имран Джумшудов.

По его словам, помимо удовлетворения потребностей населения в продовольственной пшенице, также поставлена цель полностью обеспечить фермерские хозяйства зерном за счет внутреннего производства.

"В Азербайджане много земельных ресурсов. Зерно выращивается на территории примерно 1 млн гектаров. Наша основная цель заключается не в увеличении посевных площадей, а повышении производительности с каждого гектара", - добавил он.