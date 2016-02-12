​В Азербайджане состоялись обсуждения по развитию шелководства

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня заместитель премьер-министра Абид Шарифов принял председателя Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана (НКПА) Мамеда Мусаева. Об этом сообщил Report сам председатель НКПА.

По словам М.Мусаева, в ходе встречи состоялись обсуждения по развитию шелководства в Азербайджане: "Мы обсудили с вице-премьером Абидом Шарифовым перспективы развития шелководства. Считаю, что для этого есть много возможностей. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Индией в этой сфере".