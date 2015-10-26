В Азербайджане пройдет очередной мониторинг по птичьему гриппу

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Государственная служба ветеринарного контроля (ГСВК) при министерстве сельского хозяйства проведет очередной мониторинг по ситуации с птичьим гриппом.

Как сообщили Report в госслужбе, учитывая осеннюю миграцию перелетных птиц, очередной мониторинг начнется 2 ноября. Мониторинг пройдет при участии сотрудников ГСВК, министерства здравоохранения и министерства экологии и природных ресурсов.

Проведение контроля предусмотрено на Абшеронском полуострове, в национальных заповедниках и парках в Шабранском, Сальянском, Агджабединском и Лянкяранском районах, а также в прибрежных зонах страны и других территориях, где временно ютятся перелетные птицы. Помимо этого, за время мониторинга планируется взять образцы на птицеводческих и частных хозяйствах.

Все образцы (кровь и патологические материалы), взятые за время мониторинга за перелетными и домашними птицами, будут исследованы в республиканской ветеринарной лаборатории. Результаты будут обнародованы 13 ноября.

Государственная служба ветеринарного контроля при министерстве сельского хозяйства доводит до сведения населения и руководителей птицеводческих хозяйств, что в связи с миграцией перелетных птиц следует держать домашних птиц в закрытых помещениях, не следует проводить самостоятельно лечение, прививку и другие мероприятия, а также необходимо содержать животных в условиях, отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям.

Госслужба ветеринарного контроля отмечает, что в настоящее время эпизоотическое положение по птичьему гриппу в Азербайджане стабильное.