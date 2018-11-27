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    В Азербайджане сократят посевные площади хлопка

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ "В этом году в Азербайджане хлопок посажен на 132 тыс. га. В следующем году мы планируем засеять хлопком 100 тыс. га".

    Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов на открытии Государственного аграрного центра в Масаллинском районе.

    "Сезон сбора хлопка подходит к концу. На сегодняшний день собрано 215 тыс. тонн хлопка. В этом году средняя урожайность составляет 16 центнеров с гектара, что превышает прошлогодний показатель. В следующем году мы планируем повысить урожайность. Наша цель - добиться высокой урожайности", - сказал министр.

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