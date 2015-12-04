​В Азербайджане сокращается срок временного пользования государственными и муниципальными земельнми участками

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане сокращается срок временного пользования находящимися в государственной и муниципальной собственности земельными участками.

Как сообщает Report, в связи с этим внесены изменения в Земельный кодекс.

Проект изменений обсужден на прошедшем 4 декабря заседании парламентского комитета по аграрной политике. Согласно проекту, право пользования находящимися в государственной и муниципальной собственности земельными участками будет установлено в пределах от 15-ти до 49-ти лет.

Напомним, что согласно действующему законодательству, временное использование государственных и муниципальных земельных участков устанавливается в краткосрочной и долгосрочной форме. Так, краткосрочное временное использование установлено сроком до 15-ти лет, а долгосрочное - от 15-ти до 99-ти лет.

Парламентский комитет по аграрной политике утвердил изменения в Земельный кодекс и рекомендовал на пленарное заседание ММ.