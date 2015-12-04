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    ​В Азербайджане сокращается срок временного пользования государственными и муниципальными земельнми участками

    Согласно проекту, срок будет установлен в пределах 15-49 лет

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане сокращается срок временного пользования находящимися в государственной и муниципальной собственности земельными участками.

    Как сообщает Report, в связи с этим внесены изменения в Земельный кодекс.

    Проект изменений обсужден на прошедшем 4 декабря заседании парламентского комитета по аграрной политике. Согласно проекту, право пользования находящимися в государственной и муниципальной собственности земельными участками будет установлено в пределах от 15-ти до 49-ти лет.

    Напомним, что согласно действующему законодательству, временное использование государственных и муниципальных земельных участков устанавливается в краткосрочной и долгосрочной форме. Так, краткосрочное временное использование установлено сроком до 15-ти лет, а долгосрочное - от 15-ти до 99-ти лет.

    Парламентский комитет по аграрной политике утвердил изменения в Земельный кодекс и рекомендовал на пленарное заседание ММ.

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