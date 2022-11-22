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В Азербайджане собрано свыше 275 тысяч тонн хлопка

В Азербайджане собрано свыше 275 тысяч тонн хлопка На сегодняшний день азербайджанские фермеры собрали и сдали на заготовочные пункты 275 327 тонн хлопка.
АПК
22 ноября 2022 г. 13:33
В Азербайджане собрано свыше 275 тысяч тонн хлопка

На сегодняшний день азербайджанские фермеры собрали и сдали на заготовочные пункты 275 327 тонн хлопка.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Cредняя урожайность хлопка по республике составляет 26,41 ц/га, в то время как в Агджабединском, Агдамском, Бейлаганском, Бардинском, Имишлинском, Саатлинском, Тертерском, Евлахском и Зардабском районах этот показатель превышает общереспубликанский.

В этом году в 16 районах Азербайджана в общей сложности посеяно более 100 тысяч гектаров хлопка. Больше всего хлопка посеяно на территории Саатлинского, Агджабединского, Сабирабадского и Бардинского районов. Так, более 45 процентов посевных площадей хлопчатника, или 11 тысяч гектаров, приходится именно на эти 4 района. В процессе уборки хлопка задействовано 447 комбайнов и 3 085 тракторных тягачей, что дает возможность убирать около 100% урожая при помощи техники.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda tədarük məntəqələrinə 275 min tondan çox pambıq təhvil verilib

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