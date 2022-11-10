В Азербайджане собрано свыше 240 тысяч тонн хлопка

В Азербайджане с полей собрано и сдано в пункты сбора более 240 тысяч тонн хлопка в кондиционном весе.

В Азербайджане с полей собрано и сдано в пункты сбора более 240 тысяч тонн хлопка в кондиционном весе.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

В этом году в 16 районах хлопок посеян на площади более 100 тысяч гектаров, в основном на территории Саатлинского, Агджабединского, Сабирабадского и Бардинского районов. Площадь хлопковых полей на территории этих районов составляет более 11 тысяч гектаров, и на их долю приходится более 45% посевных площадей хлопка по всей республике.

Согласно решению Совета по аграрным субсидиям, с этого года за хлопок, переданный в пункты сбора, выдается только субсидия на продукт. Тем же решением ее сумма увеличена со 100 до 170 манатов за тонну. В результате обсуждений, проведенных Министерством сельского хозяйства с предприятиями по сбору и переработке хлопка, в 2022 году закупочная цена на хлопок-сырец в январе и августе дважды возросла на 50 манатов. Если в прошлом году 1 тонна хлопка первого сорта покупалась у фермеров за 700 манатов, то в этом году за 1 тонну хлопка того же сорта фермерам выплачивается 800 манатов.