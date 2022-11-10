О нас

В Азербайджане собрано свыше 240 тысяч тонн хлопка

В Азербайджане собрано свыше 240 тысяч тонн хлопка В Азербайджане с полей собрано и сдано в пункты сбора более 240 тысяч тонн хлопка в кондиционном весе.
АПК
10 ноября 2022 г. 13:24
В Азербайджане собрано свыше 240 тысяч тонн хлопка

В Азербайджане с полей собрано и сдано в пункты сбора более 240 тысяч тонн хлопка в кондиционном весе.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

В этом году в 16 районах хлопок посеян на площади более 100 тысяч гектаров, в основном на территории Саатлинского, Агджабединского, Сабирабадского и Бардинского районов. Площадь хлопковых полей на территории этих районов составляет более 11 тысяч гектаров, и на их долю приходится более 45% посевных площадей хлопка по всей республике.

Согласно решению Совета по аграрным субсидиям, с этого года за хлопок, переданный в пункты сбора, выдается только субсидия на продукт. Тем же решением ее сумма увеличена со 100 до 170 манатов за тонну. В результате обсуждений, проведенных Министерством сельского хозяйства с предприятиями по сбору и переработке хлопка, в 2022 году закупочная цена на хлопок-сырец в январе и августе дважды возросла на 50 манатов. Если в прошлом году 1 тонна хлопка первого сорта покупалась у фермеров за 700 манатов, то в этом году за 1 тонну хлопка того же сорта фермерам выплачивается 800 манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda bu günə qədər 240 min tondan çox pambıq yığılıb

Другие новости из категории

Украина предложила Турции и ООН продлить зерновую сделку на год
Украина предложила Турции и ООН продлить "зерновую сделку" на год
10 ноября 2022 г. 13:16
Глава Минсельхоза Турции назвал объем вывезенного из украинских портов зерна
Глава Минсельхоза Турции назвал объем вывезенного из украинских портов зерна
9 ноября 2022 г. 13:55
В Кыргызстане запретили вывозить муку из страны за пределы ЕАЭС
В Кыргызстане запретили вывозить муку из страны за пределы ЕАЭС
5 ноября 2022 г. 15:10
В рамках проекта Из города в село к тренингам привлечены 115 фермеров
ФотоВ рамках проекта "Из города в село" к тренингам привлечены 115 фермеров
5 ноября 2022 г. 15:05
Возобновлен импорт семян подсолнечника из Узбекистана в Азербайджан
Возобновлен импорт семян подсолнечника из Узбекистана в Азербайджан
5 ноября 2022 г. 14:50
В Азербайджане на сегодняшний день собрано более 221 тысячи тонн хлопка
ФотоВ Азербайджане на сегодняшний день собрано более 221 тысячи тонн хлопка
5 ноября 2022 г. 13:34
Reuters: РФ призвала Запад снять санкции с Россельхозбанка для экспорта зерна
Reuters: РФ призвала Запад снять санкции с Россельхозбанка для экспорта зерна
5 ноября 2022 г. 11:39
Возобновлен импорт органических удобрений из США в Азербайджан
Возобновлен импорт органических удобрений из США в Азербайджан
4 ноября 2022 г. 17:05
Возобновлен импорт морских креветок из двух стран в Азербайджан
Возобновлен импорт морских креветок из двух стран в Азербайджан
4 ноября 2022 г. 14:27
Эрдоган: Договорился с Путиным поставлять зерно в нуждающиеся страны бесплатно
Эрдоган: Договорился с Путиным поставлять зерно в нуждающиеся страны бесплатно
4 ноября 2022 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi