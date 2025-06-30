В Азербайджане собрано около 1,85 млн тонн зерна

В Азербайджане сбор зерна завершен на 58,6 %,

Как сообщает Report, по данным министерства сельского хозяйства, с 546 787 гектаов посевных площадей собрано 1 849 872 тонны урожая.

Сообщается, что полностью завершен сбор ячменя в 14 районах и пшеницы - в одном районе. Средняя урожайность по зерновым составляет 33,8 центнера с гектара.

В текущем году под озимыми культурами занято более 932 тыс. гектаров: 505 696 гектаров — под пшеницей, 426 623 гектара — под ячменем.

По состоянию на 30 июня уборка пшеницы завершена на 38,8 % площадей, ячменя — на 82,2 %. Средняя урожайность составляет 37,2 центнера с гектара для пшеницы и 32 центнера — для ячменя. Этот показатель на 2,2 центнера превышает прошлогодний уровень.

Наивысшая урожайность зафиксирована в Гаджигабуле — 55 центнеров с гектара. В Самухе урожайность пшеницы достигла 49,5 центнера, а в Барде, Имишли и Сабирабаде урожайность ячменя — 39,4 центнера.