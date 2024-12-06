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В Азербайджане снижены тарифы на страхование сельскохозяйственных животных

В Азербайджане снижены тарифы на страхование сельскохозяйственных животных 15:36
АПК
6 декабря 2024 г. 16:21
В Азербайджане снижены тарифы на страхование сельскохозяйственных животных

Фонд аграрного страхования снизил тариф на страхование сельскохозяйственных животных с нынешних 5,2-8,2% от стоимости животного до 4,9-7,8% для крупного рогатого скота и 4,65-7,4% для мелкого рогатого скота в зависимости от выбранного страхового пакета.

Об этом Report сообщает со ссылкой на фонд.

Таким образом, годовая страховка одной коровы стоимостью 1000 манатов будет составлять 25-39 манатов (нынешняя - 26-41 манат), овцы стоимостью 300 манатов - 7-11 манатов (8-12 манат).

Минимальный срок страхования сельскохозяйственных животных составляет 11 дней. Молочные породы скота можно застраховать на период до 7 лет, мясной скот - до 3 лет, а мелкий рогатый скот - до 5 лет.

Отметим, что государство субсидирует 50% страховых взносов фермеров. Иными словами, при страховании скота фермер платит лишь половину рассчитанной страховой премии, а вторую половину оплачивает государство.

В январе-октябре этого года Фонд выплатил фермерам 0,9 млн манатов по страховым случаям, что на 45% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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