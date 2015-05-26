В Азербайджане резко уменьшилось производство мороженого

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Производство мороженого в Азербайджане в январе-апреле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 43,6% и составило 315,1 тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, по состоянию на 1 мая текущего года запас готовой продукции составил 224,0 тонны.

Отметим, что по состоянию на 1 апреля 2015 года численность населения страны составила 9 618,2 тыс. человек, а это означает, что производство мороженого на душу населения составило 33 грамма.

За отчетный период из основных продуктов питания производство мяса увеличилось на 1,9% и составило 94,5 тыс. тонн, колбасных изделий - на 20,6% и составило 708,6 тонн, молока - на 2,5% - 286,0 тыс. тонн, сметаны-сливок - на 1,0% - 1 566,0 тонн, сыра и творога - на 1,4% и составило 16 104,2 тонны, сливочного масла - на 0,7% - 7 924,0 тонн, маргарина - на 1,2% и составило 8 949,6 тонн.