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    В Азербайджане резко сократилось производство сигарет

    В сравнении производство ферментированного табака выросло на 15%, сигарет и папирос – сократилось на 78%

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В январе-апреле этого года в Азербайджане произведено табачной продукции на сумму 10 692 тыс. манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 49% меньше.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    Согласно официальной статистике, за первые 4 месяца этого года в стране произведено 193,5 млн. штук сигарет и папирос, 940,5 тонн ферментированного табака. В годичном сравнении производство ферментированного табака выросло на 14,7%, сигарет и папирос – сократилось на 77,78%.

    Отметим, что на 1 мая текущего года в стране возникла потребность в готовой продукции в размере 2,1 млн.штук.

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