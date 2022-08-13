В Азербайджане разработаны механизмы по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей

"В соответствии с указом президента Азербайджана "О ряде мер по повышению уровня самообеспеченности продовольственной пшеницей" разработаны новые механизмы".

"В соответствии с указом президента Азербайджана "О ряде мер по повышению уровня самообеспеченности продовольственной пшеницей" разработаны новые механизмы".

Об этом Report сообщил директор Центра аграрных исследований Министерства сельского хозяйства Фирдовси Фикретзаде.

Он отметил, что на основе этого механизма, в первую очередь, при государственной поддержке будет организована закупка современных технологий, обеспечивающих более высокую урожайность, в частности, пилотных оросительных систем.

"40% оросительных систем будет субсидироваться государством. Оставшиеся средства будут обеспечены льготными кредитами. Тем самым будет расширен удельный вес хозяйств, полей с урожайностью 55-65 центнеров. В то же время с 2023 года будет выделяться товарная субсидия на продовольственную пшеницу, производимую хозяйствами, внедряющими пилотные технологии орошения. Речь идет о зерне, которое будет посажено этой осенью. То есть субсидии будут выделять как на технологии, так и на продукцию. Это довольно серьезные механизмы стимулирования с точки зрения увеличения производства продовольственной пшеницы", - отметил он.

Ф.Фикретзаде также добавил, что за счет постепенного вовлечения в хозяйственный оборот освобожденных от оккупации земель здесь также будет достигнут рост производства зерна.

Отметим, что минувшим днем президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанскому телевидению в поселке Баскал Исмаиллинского района заявил, что коэффициент самообеспечения зерном в Азербайджане на начало нынешнего года составлял 62 процента.

"Именно с этой целью была разработана специальная программа, началось применение новых видов субсидий, в результате чего, уверен, производство продовольственной пшеницы в Азербайджане резко возрастет. Но это потребует времени. Считаю, что если в течение примерно 3-4 лет мы сможем обеспечить себя продовольственной пшеницей на уровне 80 процентов, то это станет очень высоким результатом. Подорожание зерна на мировых рынках оказывает влияние на все страны. Но сегодняшняя ситуация такова, что речь идет не только о ценах, одновременно ощущается нехватка зерна", - отметил президент.