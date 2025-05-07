В Азербайджане разработано мобильное приложение для выявления болезней растений

В Азербайджане разработано мобильное приложение для диагностики болезней растений и рекомендаций по их лечению.

В Азербайджане разработано мобильное приложение для диагностики болезней растений и рекомендаций по их лечению.

Об этом Report заявил директор Центра аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства Анар Джафаров.

Приложение HealWith создано Научно-исследовательским институтом защиты растений и технических культур совместно с Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности.

По словам Джафарова, благодаря использованию технологий искусственного интеллекта приложение позволяет не только распознавать симптомы заболеваний, но и выявлять конкретные патогены, анализировать дефицит питательных веществ в почве и растениях, а также определять взаимодействие между растениями и патогенами.

Кроме того, приложение поможет фермерам более эффективно использовать воду, удобрения и пестициды, способствуя повышению урожайности и снижению негативного воздействия на окружающую среду.