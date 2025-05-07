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В Азербайджане разработано мобильное приложение для выявления болезней растений

В Азербайджане разработано мобильное приложение для выявления болезней растений В Азербайджане разработано мобильное приложение для диагностики болезней растений и рекомендаций по их лечению.
АПК
7 мая 2025 г. 17:34
В Азербайджане разработано мобильное приложение для выявления болезней растений

В Азербайджане разработано мобильное приложение для диагностики болезней растений и рекомендаций по их лечению.

Об этом Report заявил директор Центра аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства Анар Джафаров.

Приложение HealWith создано Научно-исследовательским институтом защиты растений и технических культур совместно с Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности.

По словам Джафарова, благодаря использованию технологий искусственного интеллекта приложение позволяет не только распознавать симптомы заболеваний, но и выявлять конкретные патогены, анализировать дефицит питательных веществ в почве и растениях, а также определять взаимодействие между растениями и патогенами.

Кроме того, приложение поможет фермерам более эффективно использовать воду, удобрения и пестициды, способствуя повышению урожайности и снижению негативного воздействия на окружающую среду.

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Версия на английском языке Azerbaijan sets up mobile application for detecting plant diseases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bitki xəstəliklərini aşkar edən mobil tətbiq yaradılıb

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