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В Азербайджане разработана стратегия по предотвращению потерь продовольствия

В Азербайджане разработана стратегия по предотвращению потерь продовольствия Сегодня началось обсуждение проекта Национальной стратегии по предупреждению, сокращению и мониторингу продовольственных потерь и расточительства в Азербайджане, подготовленного Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО
АПК
17 мая 2022 г. 11:38
В Азербайджане разработана стратегия по предотвращению потерь продовольствия

Сегодня началось обсуждение проекта Национальной стратегии по предупреждению, сокращению и мониторингу продовольственных потерь и расточительства в Азербайджане, подготовленного Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО).

ФАО организовала консультативный семинар с целью представления основным заинтересованным сторонам в Азербайджане результатов глубокого анализа продовольственных потерь, а также обсуждения и утверждения проекта стратегии, сообщает Report.

В дискуссиях принимают участие представители Министерства сельского хозяйства, государственные чиновники, ключевые участники частного сектора, представители организаций гражданского общества и научных учреждений.

“Реализация этой стратегии будет способствовать повышению эффективности национальной продовольственной системы в Азербайджане. Это, в свою очередь, обеспечит продовольственную безопасность и принесет пользу малым и средним производителям за счет увеличения доходов и средств к существованию. В долгосрочной перспективе стратегия поможет национальному вкладу в изменение климата и снижению давления на национальную продовольственную систему”,- сказала представитель ФАО в Азербайджане Мелек Чакмак.

Национальный семинар был организован совместно с Министерством сельского хозяйства Азербайджана в рамках проекта ФАО “Сокращение продовольственных потерь и расточительства в Центральной Азии, Азербайджане и Турции”, и профинансирован Министерством сельского хозяйства и леса Турецкой Республики.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda qida itkisi və israfının qarşısının alınması üzrə strategiya hazırlanıb

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