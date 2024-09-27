О нас

В Азербайджане разработана новая Стратегия развития сельского хозяйства

В Азербайджане разработана новая Стратегия развития сельского хозяйства Министерство сельского хозяйства разработало новую стратегию развития сельского хозяйства.
АПК
27 сентября 2024 г. 15:34
В Азербайджане разработана новая Стратегия развития сельского хозяйства

Министерство сельского хозяйства разработало новую стратегию развития сельского хозяйства.

Об этом сказал Report начальник отдела контроля землепользования министерства Фирудин Тагиев.

По его словам, стратегия предусматривает новый подход к вопросам охраны воды и почвы.

"Мы начали применять новые подходы. Согласно решению Совета по аграрным субсидиям о субсидировании производства сельскохозяйственной продукции усилена поддержка в строительстве управляемой ирригационной системы. До 31 мая 2025 года субсидия на посадку лесозащитных полос составляет 1000 манатов на каждый гектар. При этом на каждый гектар должно быть посажено не менее 1500 саженцев. То есть мы начали применять ресурсосберегающие подходы", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişaf strategiyası" proqramı hazırlanıb

Другие новости из категории

Россия может удвоить поставки молочной продукции в Азербайджан
Россия может удвоить поставки молочной продукции в Азербайджан
27 сентября 2024 г. 09:24
В Азербайджане изменились условия агрострахования некоторых сельхозпродуктов
В Азербайджане изменились условия агрострахования некоторых сельхозпродуктов
26 сентября 2024 г. 17:41
Сменился председатель Агентства аграрного кредитования и развития 
Сменился председатель Агентства аграрного кредитования и развития 
26 сентября 2024 г. 16:27
Министр: Россия сотрудничает с Азербайджаном по разработке сортов и гибридов овощей
Министр: Россия сотрудничает с Азербайджаном по разработке сортов и гибридов овощей
25 сентября 2024 г. 17:48
В Баку прошла конференция по устойчивой продовольственной безопасности
ФотоВ Баку прошла конференция по устойчивой продовольственной безопасности
25 сентября 2024 г. 17:26
Экспорт российского продовольствия в Азербайджан к 2030 году может увеличиться до 1 млрд долларов
Экспорт российского продовольствия в Азербайджан к 2030 году может увеличиться до 1 млрд долларов
25 сентября 2024 г. 17:17
Азербайджан и Турция подписали декларацию о намерениях в аграрной сфере
ФотоАзербайджан и Турция подписали декларацию о намерениях в аграрной сфере
25 сентября 2024 г. 16:10
В ФАО назвали важными выдвинутые Азербайджаном инициативы в рамках COP29
В ФАО назвали важными выдвинутые Азербайджаном инициативы в рамках COP29
25 сентября 2024 г. 14:33
В Баку проходит региональный климатический семинар
ФотоВ Баку проходит региональный климатический семинар
25 сентября 2024 г. 14:04
ФАО и Азербайджан совершенствуют программу агропродовольственных систем к COP29  
ФАО и Азербайджан совершенствуют программу агропродовольственных систем к COP29  
25 сентября 2024 г. 13:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi