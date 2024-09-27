В Азербайджане разработана новая Стратегия развития сельского хозяйства

Министерство сельского хозяйства разработало новую стратегию развития сельского хозяйства.

Министерство сельского хозяйства разработало новую стратегию развития сельского хозяйства.

Об этом сказал Report начальник отдела контроля землепользования министерства Фирудин Тагиев.

По его словам, стратегия предусматривает новый подход к вопросам охраны воды и почвы.

"Мы начали применять новые подходы. Согласно решению Совета по аграрным субсидиям о субсидировании производства сельскохозяйственной продукции усилена поддержка в строительстве управляемой ирригационной системы. До 31 мая 2025 года субсидия на посадку лесозащитных полос составляет 1000 манатов на каждый гектар. При этом на каждый гектар должно быть посажено не менее 1500 саженцев. То есть мы начали применять ресурсосберегающие подходы", - сказал он.