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В Азербайджане разрабатывается стратегия по развитию овцеводства

В Азербайджане разрабатывается стратегия по развитию овцеводства В Азербайджане разрабатывается стратегия по развитию овцеводства - предотвращению сокращения поголовья мелкого рогатого скота, сохранению местных генофондов.
АПК
27 сентября 2022 г. 16:20
В Азербайджане разрабатывается стратегия по развитию овцеводства

В Азербайджане разрабатывается стратегия по развитию овцеводства - предотвращению сокращения поголовья мелкого рогатого скота, сохранению местных генофондов.

Об этом Report сказал заведующий отделом организации и мониторинга животноводства министерства сельского хозяйства Эльдар Гасанов.

"Стратегия сейчас находится на стадии обсуждения. Ожидается, что ее реализация начнется с будущего года. В стратегии отражены такие вопросы, как обеспечение государственной поддержки сохранению полуинтенсивных и интенсивных овцеводческих хозяйств, местных генофондов, находящихся под угрозой исчезновения, проведение работ по сохранению пастбищных угодий", - отметил он.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане существуют 14 генофондов по овцеводству, и министерство поддерживает увеличение их числа.

Представитель министерства подчеркнул, что в развитии овцеводства большое значение имеют пастбищные угодья: "Полагаем, что за счет пастбищ на деоккупированных территориях мы можем добиться развития овцеводства. Потенциал пастбищ в Кяльбаджаре и Лачине широк".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qoyunçuluğu inkişaf etdirmək məqsədi ilə strategiya hazırlanır

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