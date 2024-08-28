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В Азербайджане разрабатывается долгосрочная стратегия низкоуглеродного развития

В Азербайджане разрабатывается долгосрочная стратегия низкоуглеродного развития Азербайджан активно готовит новые стратегические документы по борьбе с глобальным изменением климата в соответствии с Парижским соглашением.
АПК
28 августа 2024 г. 12:22
В Азербайджане разрабатывается долгосрочная стратегия низкоуглеродного развития

Азербайджан активно готовит новые стратегические документы по борьбе с глобальным изменением климата в соответствии с Парижским соглашением.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на круглом столе "Роль систем управления водными ресурсами в климатически устойчивом сельском хозяйстве", проводимом в преддверии COP29.

По его словам, сейчас разрабатываются документы "Обновленный определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ)" по Азербайджану и долгосрочная "Стратегия низкоуглеродного развития (СНР)".

Керимов подчеркнул, что для борьбы с изменением климата и снижения его последствий необходимо информировать фермеров об этой проблеме и адаптировать производственные привычки в сельском хозяйстве к текущим реалиям.

"В качестве вклада нашей страны в инициативы по смягчению последствий глобального изменения климата в рамках Рамочной конвенции ООН условной целью определено сокращение доли выбросов парниковых газов до 40% к 2050 году", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan unveils plans for low-carbon development and climate action
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda uzunmüddətli aşağıkarbonlu inkişaf strategiyası hazırlanır

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